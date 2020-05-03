بعد اعتقاله بسبب أغنية "بلحة"..وفاة المخرج المصري شادي حبش داخل زنزانته

انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج والمصور المصري الشاب شادي حبش عن عمر ناهز الـ24 عامًا، وذلك على إثر تدهور حالته الصحية داخل زنزانته في سجن طرة بجنوب العاصمة القاهرة فجر السبت.

وكان المخرج الراحل شادي حبش، قد سجن منذ سنتين وتحديدًا في شهر آذار عام 2018 بعد إخراجه لأغنية ساخرة تدور كلماتها حول الوضع السياسي في بلاده بعنوان "بلحة"، والتي قام وقتها بغنائها المغني المصري الملقب بفنان الثورة رامي عصام المقيم حاليًا خارج مصر.

وتقول كلمات الأغنية "يا حلوة يا بلحة يا مقمعة.. خلصتي سنينك الأربعة"، في إشارة إلى انتهاء مدة رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى وانتقاد ترشحه لولاية ثانية.

وكتبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" على "تويتر" اليوم أن شادي تُوفي "نتيجة الإهمال وغياب العدالة بعد أن قضى أكثر من عامين رهين الحبس الاحتياطي بسبب أغنية".

وكان المخرج الراحل شادي حبش قد كتب في وقت سابق رسالة من داخل السجن إلى العالم الخارجي طلب فيها الدعم والمؤازرة، وجاء فيها: "السجن ما بيموتش بس الوحدة بتموت.. أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش.. في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم.. بس مبقتش قادر خلاص".

من جهتها، أكدت السلطات المصرية أن أسباب وفاة المخرج شادي حبش تعود لأزمة صحية كان تحت تأثيرها، كما أكد محاميه أحمد الخواجة أنه كان مريضًا ودخل المستشفى قبل أن يعود إلى زنزانته فجر السبت ثم يتوفى بداخلها، وأشار المحامي إلى استصدار تصريح الدفن.

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