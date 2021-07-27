ريناد تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها… لم تعد طفلة!

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة لمشهورة السوشال ميديا الفتاة السعودية ريناد والتي عرفها الجمهور منذ عمر صغير.

ريناد في الصُور المتداولة لها شكلت صدمة للجمهور الذي وصفها بـ "لم تعد طفلة" بعد أن أطلت بطريقة مليئة بالأنوثة وبدت غاية في الإختلاف من ناحية الملامح التي أظهرت تقدمها في العمر. التعليقات المتداولة للجمهور كانت مختلفة ما بين "شو هالجمال"... "هالبنت ما شاء الله كبرت وعرفت لحالها"...وبين من انتقد ظهورها بالمكياج ووصفها بأنها أصبحت أكبر من عمرها الحقيقي.

الطفلة ريناد والشهرة!

الطفلة السعودية ريناد كانت قد حققت شهرة كبيرة خلال طفولتها أي منذ سنوات بسبب طريقتها الكوميدية والمضحكة وتعليقاتها على بعض الأمور والأحداث بشكل قوي وصفه الجمهور بأنه يعكس شخصيتها القوية التي اكتسبتها مع الأيام.

بالطبع مع الشهرة التي حققتها الفتاة كانت قد واجهت انتقادات لاذعة بسبب حدة لسانها بعد أن وصفت الفتيات بالوسخات خلال إحدى الدعايات التي قدمتها لكريم الوجه، وجاء تحديداً في كلامها "ضعوا الكريم على محيط العينين والوجه يا وسخات، لأنو إذا جفت المناطق التي في الوجه فستصبح سوداء ويجب أن تضعن كريم حتى لا تصبح سوداء يا وسخات".

الهجوم كان أيضاً من بعض المشاهير مثل الممثلة زهرة عرفات إضافةً إلى مطالبات بمحاسبة عائلتها الذين اتهموا بإستغلال الطفلة، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على إنتشار ريناد وتحقيقها ملايين المشاهدات والمتابعة الكبيرة من رواد السوشال ميديا.

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