  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ريناد تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها… لم تعد طفلة!

ريناد تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها… لم تعد طفلة!

منشور 27 تمّوز / يوليو 2021 - 06:46
ريناد السعودية
ريناد السعودية

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة لمشهورة السوشال ميديا الفتاة السعودية ريناد والتي عرفها الجمهور منذ عمر صغير.

اقرأ ايضاًنجوى كرم تدخل القفص الذهبي بسرية تامة من رجل ثري.. الصُورة الأولى؟نجوى كرم تدخل القفص الذهبي بسرية تامة من رجل ثري.. الصُورة الأولى؟

ريناد في الصُور المتداولة لها شكلت صدمة للجمهور الذي وصفها بـ "لم تعد طفلة" بعد أن أطلت بطريقة مليئة بالأنوثة وبدت غاية في الإختلاف من ناحية الملامح التي أظهرت تقدمها في العمر. التعليقات المتداولة للجمهور كانت مختلفة ما بين "شو هالجمال"... "هالبنت ما شاء الله كبرت وعرفت لحالها"...وبين من انتقد ظهورها بالمكياج ووصفها بأنها أصبحت أكبر من عمرها الحقيقي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

الطفلة ريناد والشهرة!

الطفلة السعودية ريناد كانت قد حققت شهرة كبيرة خلال طفولتها أي منذ سنوات بسبب طريقتها الكوميدية والمضحكة وتعليقاتها على بعض الأمور والأحداث بشكل قوي وصفه الجمهور بأنه يعكس شخصيتها القوية التي اكتسبتها مع الأيام.

بالطبع مع الشهرة التي حققتها الفتاة كانت قد واجهت انتقادات لاذعة بسبب حدة لسانها بعد أن وصفت الفتيات بالوسخات خلال إحدى الدعايات التي قدمتها لكريم الوجه، وجاء تحديداً في كلامها "ضعوا الكريم على محيط العينين والوجه يا وسخات، لأنو إذا جفت المناطق التي في الوجه فستصبح سوداء ويجب أن تضعن كريم حتى لا تصبح سوداء يا وسخات".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

الهجوم كان أيضاً من بعض المشاهير مثل الممثلة زهرة عرفات إضافةً إلى مطالبات بمحاسبة عائلتها الذين اتهموا بإستغلال الطفلة، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على إنتشار ريناد وتحقيقها ملايين المشاهدات والمتابعة الكبيرة من رواد السوشال ميديا.

اقرأ ايضاًنجوى كرم تدخل القفص الذهبي بسرية تامة من رجل ثري.. الصُورة الأولى؟بلقيس فتحي تكشف هذا الأمر عن طليقها!
ريناد

للمزيد من قسم الترفيه:

 مرام البلوشي تعلن إصابتها بالفيروس!

شمس الكويتية مُتهمة بنشر الفسق والفجور… والسبب هذا الفيديو!
نجوى كرم برفقة عريسها لأول مرة.. متزوج ولديه أطفال!

كلمات دالة:رينادريناد السعوديةفيديو رينادفضيحة رينادريناد 2021

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...