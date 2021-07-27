روبي وفضيحة فنية من العيار الثقيل!

الفنانة المصرية روبي تصدرت حديث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية ولكن هذه المرة بفضيحة فنية من آخر حفلاتها.

روبي صدمة الجمهور بعد تداول فيديو لها من حفلها الأخير في مصر، وكانت الصدمة من حيث صوتها الذي وُصف بالنشاز وكانت التعليقات المتداولة كالتالي "كل ماحسيت انك بلا هدف وطموح تذكر ان فيه ناس دفعو 25 الف جنيه عشان يسمعون ذي"...وتابع آخر "الناس اللي اتفاجئو خييير؟ روبي معروف سقف قدراتها الصوتية من زماااان، الدور والباقي على اللي بيسمو نفسهم مطربات وبيعملو كدا في اللايف"..وتابع آخر "مين اللي ضحك على روبي وقال لها : غني صوتك حلو !!؟؟ وهي كيف صدقت !؟

والناس اللي تدفع فلوس عشان تحضر لها بإيش يحسون ؟! روبي تمثل ممكن لكن تغني : لا حتى في الرقص ما تطورت .. نفس الحركات الباهته الغبية"

شروط حفل روبي !

بالحديث عن إحدى حفلات روبي فقد أثارت شروطه جدل كبير والتي كان منها إلزام الحضور بالملابس البيضاء ومنع الملابس الرياضية والهوت شورت إضافةً إلى أن الأعمال المسموح بها أكثر من 25 وللكبيلز أو المرتبطين فقط. وكان أكثر الشروط إثارةً للجدل السماح للنساء اللواتي يرتدين "التوربان" بالحضور للحفل وهو ما فهمه البعض بأنها محاولة لمنع المُحجبات من دخول الحفل.

وأكدت روبي م أن المقصود بالتوربان هو المحجبات جميعاً وأنه في حال تم منع النساء المحجبات من دخول الحفل سوف ترفض أن تشارك فيه، وجاء في تصريحها تحديداً "اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغه الانجليزيه زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لايمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دي انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا"

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