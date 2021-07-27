مرام البلوشي تعلن إصابتها بالفيروس!

أعلنت الممثلة الكويتية مرام البلوشي خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمنشور شاركته من خلال خاصية الستوري عبر حسابها في انستقرام.

المنشور جاء فيه "تأكدت إصابتي بفيروس كورونا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ادعولي بالشفاء وإن شاء الله أرجع لعروض المسرحية". الجمهور والمشاهير بدورهم تمنوا الشفاء العاجل للممثلة والتي كانت قد خرجت مؤخراً من وضع صحي صعب.

مرام البلوشي تتعرض لسكتة قلبية!

منذ أشهر قليلة كانت مرام قد تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة وتم تداول فيديو لها من داخل العناية المركزة كانت قد شاركته شقيقتها الفنانة هند البلوشي، وبدت مرام وقتها في الفيديو بحالة يرثى لها، وبحسب المتداول أن هذه الجلطة الثالثة التي تتعرض لها.

مرام البلوشي وعمرها!

يذكر أن البلوشي كانت قد حلت ضيفة مع الاعلامي العراقي صالح راشد وحينما سألها صالح الراشد عن عمرها واعتقاده أنها بعمر الأربعين، أجابت مرام البلوشي بطريقة انفعالية أنها ليست بالأربعين بل 43 عامًا وأنها تنظر إلى العمر كرقم لا أكثر، واستذكرت قول الأمهات قديما ان للفتاة سبع وجوه وكيف أن لكل مرحلة جمالها.

وأوضحت البلوشي أنها لم تدخل المطبخ منذ سبع سنوات، وأبنائها كبار ويعتمدون على أنفسهم، كما وصفت تربيتها بالوسطية فهي لا تعتمد القسوة، لكن تحاول على الدوام توجيههم وعدم تركهم يفعلون ما يريدون دون توجيه ونصح. وأشارت البلوشي إلى أن أبناء الجيل الحالي يتعرضون لأشياء أكبر من عمرهم، ولا يعيشون عمرهم الحقيقي، موضحةً أن هناك أفكاراً ومصطلحات يستخدمها أولادها لم تقلها هي حتى أصبحت امرأة كبيرة بالغة.

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