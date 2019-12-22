ما حقيقة خطوبة طليق أمل عرفة الممثل عبد المنعم العمايري من هذه الفنانه التي تصغره بـ 17 عامً؟!

صُدم الوسط الفني بخبر خطوبة الممثل السوري "عبد المنعم العمايري" من الفنانة اللبنانية "دانا حلبي".

وانتشرت شائعات كثيرة عن هذا الأمر منذ مساء أمس لم يتم تأكيدها بعد، إلا ان إصرار حلبي على انها ارتبطت من نجم سوري صف أول دون الكشف عن اسمه او حتى نفي الأخبار المنتشرة، بالإضافة إلى صمت الفنان السوري، زادت من قوة هذه الشائعة.

بدأ الأمر عندما أعلنت دانا بفيديو نشرته على صفحتها الخاصة في إنستغرام خبر خطوبتها، ولم تفصح عن هوية خطيبها لأنهم في فترة التعارف على بعضهما، وعندما يحين الوقت المناسب ستعلن عن الموضوع، إلا أن مصادر مقربة من الجهتين فضحت الموضوع وأكدت إرتباط الثنائي، مع العلم أن العمايري يكبرها بـ 17 سنة.

يذكر أن عبد المنعم العمايري كان متزوج من الفنانة السورية "أمل عرفة"، واستمر زواجهما لمدة 14 سنة واثمر عنه إبنتان "سلمى، ومريم". علاقة أمل بـ عبد المنعم كانت تمثل قدوة في الوطن العربلم تتأثر رغم الطلاق، إذ حافظ الثنائي على صداقتهما واستمرا بمشاركة صورهما سويًا.

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