أحمد الفيشاوي 1 من 3

تعرف على خطيبة أحمد الفيشاوي بالصور 2 من 3

تعرف على خطيبة أحمد الفيشاوي بالصور 3 من 3

بعد يومين على إعلان الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن خطبته من فتاة تدعى ندى الكامل خلال لقاء تلفزيوني له دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وبعد الكثير من الاخبار التي تحدثت عن أن الخطوبة تمت في الأول من شهر أيار/مايو الحالي، بحضور عائلتي الفيشاوي والكامل فقط، حيث أنه لم يتم الإحتفال بشكل علني.

تداول اليوم رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للفيشاوي برفقة خطيبته، في الأولى على مايبدو أنها من يوم الخطوبة حيث بدا فيها الفيشاوي وخطيبته إلى جانب والده الممثل فاروق الفيشاوي وآخرين، حسب موقع الفن.

وفي الثانية صورة بالأبيض والأسود للفيشاوي وهو جالساً وخطيبته تقف ورائه وتحتضنه.