خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي تفاجئ الجميع..إليكم القرار الذي اتخذته!

بعد مرور 20 يومًا على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، يبدو أن الحزن لا زال مسيطرًا على الأجواء وخاصة المقربين منه، وبالأخص خطيبته إنجي سلامة والتي أقدمت على القيام بتصرف فاجئ الجميع وعبّرت من خلاله عن استمرارها في الحداد حتى هذه اللحظة.

واتخذت إنجي سلامة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي قرارًا مفاجئًا، ألا هو أنها قامت بحذف جميع الصور التي نشرتها الأشهر الماضية قبل وفاة خطيبها، وكشفت قبل أيام عبر حسابها على فيسبوك عن حالتها النفسية وقالت: " أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس انه اختبار كبير اوي وصعب بس ربنا قال: ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) يعني أنا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر أنه في الآخر ملوش غير ربنا وكلنا في الآخر رجعنله مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء".

وكان يوم الـ7 من نوفمبر لهذا العام يومًا عاش فيه الوسط الفني والجمهور صدمة، وذلك بعد تلقي خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر 35 عام إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وما زاد الحزن وقتها لدى الجميع هو أن الراحل توفي وحيدًا في الفيلا التي يقيم فيها في ضاحية الشيخ زايد في الجيزة مصر.

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