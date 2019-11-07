10 معلومات لا تعرفها عن خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي..وهذا ما فعلته بعد تلقيها خبر موت خطيبها!

فجع الجميع من خارج وداخل الوسط الفني مع ساعات صباح يوم الخميس الـ7 من نوفمبر 2019، بخبر وفاة الفنان الشاب وابن الفنان الراحل أحمد زكي "هيثم أحمد زكي" عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وذلك إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث تم العثور عليه ميّتًا في منزله بعد أن انقطعت أخباره.

وكانت خطيبته إنجي سلامه، هي من أبلغ الأمن بضرورة تفقّد الفيلا التي كان يقطن فيها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بعد أن اختفى بشكل مفاجئ ولم يرد على أي اتصال، ليتم العثور عليه بعد اقتحام الفيلا وكان قد فارق الحياة.

وفي هذا المقال، سنتعرف على 10 معلومات لا يعرفها الجميع عن خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي "إنجي سلامة" وهذه أهمها:

درست العلوم والآداب في مصر وتخرجت من جامعة السادس من أكتوبر. اختصت بعد تخرجها في مجال العلاج بالطاقة. تنشر محاضرات عن التنمية البشرية وعن طرق العلاج بالطاقة. تعقد دورات تعليمية وعلمية في مجالها التي تختص فيه. تعرضت في وقت من الأوقات لهجوم من الكثيرين واتهمت بالدجل والشعوذة ولكن كان ردها أن الطاقة علم موجود في كل العالم. يتابعها الآلاف على مواقع التواصل، إلّا أنها بعد وفاة خطيبها أغلقت جميع حساباتها. بعيدة تمامًا عن المجال الفني وليس لها علاقة أبدًا في الوسط لا من قريب ولا من بعيد. ارتبطت بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي العام الماضي في حفل عائلي بحضور الأقارب فقط. في أحد المرات أجابت عبر خاصية ستوري على إنستغرام عن سؤال حول موعد الزواج من الفنان الراحل وأجابت: "احنا سبنا بعض محصلش نصيب". كانت هي من اكتشفت وفاة هيثم أحمد زكي وأبلغت قوات الأمن لتفقد منزله.

ونقلًا عن مصدر أمني في الجيزة، تبيين أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تعرض قبل يومين من وفاته لوعكة صحية وقام بزيارة الطبيب، ومن بعدها عاد لمنزله وانقطعت أخباره، ليتم فتح الفيلا بواسطة الأمن فعثروا عليه ميتًا.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقرر أن يكون ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

في الذكرى الـ15 لرحيل مريم فخر الدين.. تزوجت 4 مرات والشيخ "الشعراوي" علمها الصلاة