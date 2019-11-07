بعد وفاته عن 35 عامًا.. تعرف على أبرز المحطات في حياة الفنان هيثم أحمد زكي

غيّب الموت الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، في صدمة موجعة للوسط الفني، خاصة أن الوفاة جاءت في سن صغيرة 35 عامًا.

ويرصد "البوابة" مشوار هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



مولده ووفاة أمه المبكرة

ولد هيثم أحمد زكي عام 4 أبريل 1984، توفيت والدته وهو لا يزال في التاسعة من عمره، فقضى طفولته مع والده.

اكتشف أحمد زكي موهبة ابنه في التمثيل، فعلم أنه سيدخل المجال الفني إلا أنه اشترط عليه ألا يعمل في التمثيل إلا بعد انتهاء دراسته الجامعية.

ولكن بسبب مرض والده ووفاته أثناء تصويره فيلم "حليم"، اضطر هيثم أحمد زكي إلى مخالفة شرط والده، واستكمل التصوير من بعده في الفيلم، وذلك عام 2006، قبل أن ينتهي من دراسته بالجامعة.

انطلاقته فنيًا

قدم أول أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم "البلياتشو" الذي حقق نجاحًا مقبولاً، كما شارك في فيلم "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ ورئيس قسم"، "كلبش 2". ومسلسل "دوران شبرا".

لم يتزوج وخطيبته تعاني من الصدمة

عانى الفنان هيثم أحمد زكي من الوحدة كثيرًا، ودائمًا في جميع لقاءاته كان يشير إلى أنه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصة بعد وفاة والده.

وفي يناير 2018 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى إنجي سلامة، والتي أصيبت بصدمة عقب علمها بخبر وفاته، وأغلقت حساباتها الشخصية.

آخر أعماله

كان آخر أعماله مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب والفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان إدوارد، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.

آخر ظهور له

كان الفنان الراحل مقل في الظهور الإعلامي وعلى السوشيال ميديا، حيث يعد آخر ظهور له في برنامج تلفزيوني منذ 4 أشهر تقريبًا، تحدث فيه عن الأدوار التي يحلم بتقديمها وعن والده الراحل أحمد زكي.

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