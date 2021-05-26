خلاف سعد المجرد ومحمد رمضان ينتهي بحذف أغنية "إنساي" رغم ملايين المشاهدات

ما تزال الخلافات مستمرة بين الفنان المصري محمد رمضان ونجوم آخرين، إلَّا أن خلافه مع النجم المغربي سعد المجرد وصل لمرحلة حذف أغنية تجمعها.

قررت إدارة موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" حذف أغنية "انساي" التي تجمع محمد رمضان وسعد المجرد رغم وصولها لـ318 مليون مشاهدة، ويأتي ذلك بعدما رفض رمضان دفع ما بذمته من عائدات المشاهدة للمجرد بعد مرور عامين على طرح الأغنية.

وأشير أن رمضان تجاهل بنود العقد الموقع بينه وبين المجرد، والذي يقضي منحه نسبة مئوية من أرباح مشاهدات الفيديو الغنائي.

وذكر أن إدارة أعمال المجرد تواصلت مع إدارة أعمال رمضان لتذكيره بالعقد، إلَّا أن الأخير رفض احترام بنوده؛ ما دفع إدارة المجرد بطلب حذف الأغنية.

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحذف فيها "يوتيوب" الأعنية، فقد حدث ذلك عام 2019 بعدما ادعت شركة أجنبية ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، لكن أعيد نشرها فيما بعد.