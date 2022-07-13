خلاف سيرين عبد النور وماغي بوغصن ينتهي بإلغاء متابعتهما

لم تعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور قادرة على التزام الصمت إزاء ما تواجهه من تهميش في الأعمال الدرامية من قبل المنتجين والمخرجين.

سيرين عبد النور تهاجم المنتجين



خلال لقاء لها في برنامج "ET بالعربي"، أوضحت سيرين عبدالنور أنها مُغيبة عن الدراما، مؤكدةً أن اختفائها عن الساحة الفنية يعود لعدم وجود أدوار تناسبها كممثلة، بالإضافة إلى تفضيل المنتجين نجمات بعينيهن، مع وجود قلة بالمنتجين على حساب الممثلين الذين تزايدوا بالفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن هناك منتجين وحيدين هما سنان جمال وصادق الصباح، اللذين يفضلان نجمات معينات لأعمالهم عوضًا عن أخريات، وردَّت على تصريح سابق لسنان جمال أشار فيه إلى عدم وجود نص يناسب سيرين، لترد: "لو بده هو بيخلق النص".

سيرين عبد النور: "دور سحر في للموت كان من نصيبي"

كما هاجمت سيلين بطريقة غير مباشرة مواطنتها الفنانة ماغي بو غصن، مبينة أن دور "سحر" الذي لعبته ماغي في مسلسل "للموت" كان معروضًا عليها في بادئ الأمر قبل أن ينتقل لها، لافتةً إلى أنها من أطلقت على الشخصية اسم "سحر"، بعدما كانت تسمى "لما".

وتابعت سيرين إلى أن المنتج زياد شويري هو من عرض عليها الدور، لكن حينما علمت بالمشاكل المالية التي يواجهها، عرضت العمل على جمال سنان، الذي بدوره منح الشخصية لزوجته ماغي بو غصن.

وأكَّدت سيرين إلى أن الحادثة وقعت بشهادة عدد من الشخصيات من بينهم: فيليب أسمر، وجويل بيطار، ونادين حابر.

ولم تتوقف هنا، بل كشفت أنه كان من المقرر تصوير مسلسل باسم "الجوزاء" من بطولتها هي ودانيلا، بعد انتهاء تصوير مسلسل "صلة الموت" لموسم رمضان، لكنها تفاجأت بتغيير اسم المسلسل إلى "للموت" واختيار ماغي بطلة العمل.

ماغي بو غصن وسيرين عبد النور تلغيان متابعة بعضهما

وبعد التصريحات المثيرة للجدل، جاء رد ماغي بإلغاء متابعتها لسيرين، التي بدورها ألغت متابعتها هي الأخرى.

كما أعادت مشاركة منشور لإحدى الصفحات، كتب فيه "شخصية سحر لا تليق إلا بماغي بوغصن"؛ حيث اعتبره البعض أنه رد غير مباشر على تعليقات سيلين.

شركة "إيغل فيلمز" تكذب سيرين عبد النور

من جهة أخرى، أصدرت شركة الإنتاج “إيغل فيلمز” بيانا للرد على تصريحات سيرين دون ذكر اسمها، جاء فيه: "يهّم شركة “إيغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان، كما يهم المخرج فيليب أسمر، والكاتبة ندين جابر وفريق عمل مسلسل “للموت” أن ينفوا كل ما قيل أخيرًا، وأن يؤكدوا جازمين بأّن الادعاءات والروايات التي تم بثها بغرض الاستفادة من نجاح المسلسل الساحق، ليست دقيقة وفيها تحوير للحقائق”.

وأضاف : "كان من المنو ّي في بادئ الأمر أن ُينتج المسلسل خارج رمضان، لكن تقرر بعد ذلك أن يكون “للموت” حصان الشركة الرابح في المنافسة الرمضانية، فانطلق العمل على تنفيذ المشروع".

وتابع: "بعد مشاورات بين المنتج والمخرج والكاتبة، أسندت البطولة النسائية لكل من النجمتين ماغي بوغصن ودانييال رحمة وتم الاتفاق معهما، وانطلقت عجلة العمل بشكل طبيعّي، وكل ما يقال عدا ذلك هو محض افتراء، وعليه تكون التصريحات وطريقة صياغة المعلومات في المقابلات وطرحها للرأي العام هدفها التضليل، وهو كلام غير شفاف وغير مهنّي”.

واختتمت الشركة بيانها: “اعتدنا ألا نرّد على الإساءة والكذب، لكننا نرّد هذه المرة لأول وآخر مرة، احترامًا للرأي العام".

