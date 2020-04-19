دارين حدشيتي تطل على جمهورها في عيد ميلادها.. شاهد كيف أصبحت بعد غياب طويل!

كانت الفنانة اللبنانية "دارين حدشيتي" من ألمع نجوم سنة الـ 2000 سواء بنوعية الأغاني التي قدمتها أو الفيديوهات المصورة وحتى بجمالها.

دارين التي واجهت مأساة بعد وفاة مدير أعمالها، وعدم توفر شركات إنتاج تدعمها من دون شروط أو وضع قيود عليها تحاول اليوم التواصل مع جمهورها الذي يطالبها بالعودة عبر السوشال ميديا.

وصادف منذ يومين عيد ميلاد الفنانة، وبهذه المناسبة أطلت على جمهورها عبر إنستغرام وقدمت مجموعة من أغانيها لهم وسط تهنئات بعيد ميلادها وأشاد بصوتها وفنها، كما تغزل رواد السوشال ميديا بجمال دارين وأنها ما زالت جميلة كأول يوم عرفها فيه الجمهور.

يذكر أن بداية دارين كانت عندما شاركت في برنامج "كأس النجوم" عام 1998 في حلقة نجوى كرم لكنها لم تربح، بعدها اشتركت في موسم 2001-2002 في برنامج "استديو الفن"، ففازت بالميدالية البرونزية، وفي عام 2005 طرح البوم دارين الأول بعنوان "قدام الكل" الذي حقق شهرة واسعة في العالم العربي.

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