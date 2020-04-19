نانسي عجرم حامل.. زلة لسان تكشف حقيقة الأمر!

منذ أيام وخبر حمل نانسي عجرم يتصدر الحديث عبر صفحات السوشال ميديا وسط أقوال متضاربة حول الموضوع.

الخبر الذي انتشر منذ عدة أيام بشكل غريب ومن دون دليل على الموضوع، عاد للتصدر مرة جديدة مساء أمس ولكن هذه المرة بتصريح المنتج اللبناني "صادق الصباح" الذي كان في مقابلة مباشرة للتحدث عن المسلسل القادم "سكر زيادة" والذي هو من إنتاجه ومن بطولة "نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر" ونخبة من الممثلين، وكان من المفترض أن تكون نانسي ضيفة إستثنائية إلى جانب غنائها لتتر المسلسل.

عند سؤال مقدم البرنامج للمنتج عن دور نانسي أجاب بـ "نانسي حتغني التتر، وكان نفسها تشارك بالحلقة كضيفة لكن بسبب الحجر المنزلي الإجباري ما قدرت، وأنا أعتقد إنو نانسي حامل لهيك ما قدرت تحضر".

الجمهور بدوره رجح أن تكون عجرم حامل، وأعطاها الحق ألا تفصح عن الموضوع لأنها في الأشهر الأولى من الحمل، إلا أن المكتب الإعلامي للفنانة لم يصرح أي شيء بخلاف التصريح الأول حول نفي الموضوع من أساسه.

من جهة أخرى، شاركت نانسي مقطع صغير من تتر المسلسل والتي حملت عنوان "العمر"، وعلى الأغلب سيتم إصدارها اليوم عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.

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