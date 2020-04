نانسي عجرم حامل.. زلة لسان تكشف حقيقة الأمر!

Lebanese producer "Sadiq Al Sabah": I think "Nancy Ajram" is pregnant, because of that she didn't film her role as a special guest in the upcoming Ramadan series "Sokar Zyada" 👶 #sadiqalsabbah #alsabah #nancyajram #lebanon🇱🇧 #lebanesesinger #arab #celebrity #pregnant #صادق_الصباح #نانسي_عجرم #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #سكر_زيادة

A post shared by Al Bawaba Entertainment (@albawabaentz) on Apr 17, 2020 at 6:11am PDT