داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد زوجها بمنتهى الرومانسية

البوابة-احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال حسن سامي و ذلك بنشرها صورا تجمعهما و مزجتها بأغنية (شكرا من هنا لبكرة) للمطرب عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

وعلقت داليا على الفيديو: (النهاردة عيد ميلاد الحسن السامي .. حسن الخُلق والخِلقة والعشرة، سامي النفس والروح، شكرا يا أبو علي على وجودك في حياتي ربنا يخليك ليا ولأولادك ولصفاصيفو وكماكيمو...ويا رب يديك كل حاجة نفسك فيها ويديك الصحة ويبارك في عمرك ويسعد قلبك على قد جماله، كل سنة وانت دائما طيب، بحبك).

و فنيا، انتهت الفنانة المصرية من تصوير فيلم (أولاد حريم كريم)، في بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، ومن تأليف زينب عزيز و إخراج علي إدريس.