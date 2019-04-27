دانة الطويريش تثير الجدل بسبب طريقتها الجريئة بالحديث عن الزواج..فماذا قالت؟

حلت الفاشينيستا دانة الطويرش ضيفة على برنامج "كشف حساب" مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وأثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقتها الجريئة في الحوار وصراحتها، خاصة عندما بدأت بالكلام عن الحياة الزوجية.

وفي التفاصيل، كشفت دانة الطويرش عن إحساسها بعد الزواج وعلقت على لقب "مدام" وقالت: " مو حاسة إني متزوجة لليوم، العلاقة لا نبغي أن نجعلها تقليدية، أو يتسلل لها الملل، على اعتبار أن أول عام زواج يكون مليئا بالخلافات".

وأوضحت أنه بعد فترة من الزواج، تصبح العشرة والاحترام هما الأساس، أما الحب المتبادل فيكون موجودا في أول الزواج فقط بسبب الشغف.

وكان السبب الرئيسي الذي دفع الجمهور لانتقاد دانة الطويرش بعد مقابلتها الأخيرة وحديثها عن الزواج، هو أنها لم تكمل السنة الأولى من زواجها بعد، مما جعل البعض يعتقد أنه لا زال مبكرًا أن تتحدث عن تجربتها في هذا الوقت تحديدًا.

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