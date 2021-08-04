دانة طويرش تلمح لزواج عهود العنزي.. وخاتم ألماسي يثير الشكوك!

أثارت الفاشونيستا الكويتية دانا الطويرش شائعات زواج زميلتها عهود العنزي بعد نشرها فيديو يجمعهما عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

أثارت دانا الطويرش فضول متابعيها بعدما شاركت فيديو قصير يجمعها بالفاشونيستا الكويتية الجميلة عهود العنزي، حيث جلست الفتاتان للاستمتاع بقطعة من قالب الحلوى، وحينما أمسكت العنزي بالقطعة لوضعها في طبق طويرش لوحظ الخاتم الألماسي الضخم الذي زيَّن إصبعها البنصر.

ويمكننا سماع طويرش تقول: "أموت عليها لهل الكيكة، بس بدي أشوف الخاتم وأقول مبروك، أقول مبروك ولا لأ؟".

لتجيبها العنزي بضحكة صامتة، وقالت: "لا تسوين سوالف".

وعلى الفور، انتشرت شائعات زواج العنزي وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق فمنهم من رأى أنها طريقة للفت الانتباه وتصدر الترند وخاصة أنها لم تنفي الخبر أو تؤكده، بينما تساءل آخرون حول هوية زوجها.

علَّقت إحدى المتابعات: "محاولة اثارة جدل وشهرة"، وأشار آخر: "كالعاده محاولة اثارة جدل".

وكتبت إحداهن: "حركات السوشيال ميديا كل وحده تقول لصديقتها قولي كذا كني ما ابيك تقولين عشان نطلع ترند".

ومن المعروف عن الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي تمتعها بمظاهر الثراء الفاحش، حيث اشترت فيلا وأرض بمبلغ مليون ومائتي ألف دينار كويتي وسجلتها باسم والدتها، كما قامت بشراء قطعة أرض أخرى وسجلتها باسم شقيقتها الكبرى، ولديها مكتب في أحد الأبراج الشهيرة في الكويت استأجرته بمبلغ باهظ، وتمتلك أغلى المجوهرات والساعات، لذى من الطبيعي ارتدائها خاتم ألماسي.