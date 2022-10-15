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سيرين عبد النور تعلن الحرب على زميلاتها و تبدأ بدانييلا رحمة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:02
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

قامت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بإلغاء متابعة زميلتها الممثلة دانييلا رحمة على مواقع التواصل الإجتماعي. بدورها، لم تلغِ دانييلا متابعة صفحة سيرين عبد النور على (انستغرام)، ولم تتصرف بالمثل، مما جعل عدد كبير من المتابعين يتسائلون عن سبب خطوة سيرين المفاجئة تلك تجاه دانييلا رحمة، معربين عن دهشتهم الكبيرة من هذا التصرف.

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وأوضحت سيرين عبد النور أنّ إلغاء المتابعة لم يقتصر على دانييلا رحمة فقط، بل شمل أيضاً كل الحسابات الّتي لا تتفاعل معها بإعجاب أو تعليق على منشوراتها أو مباركة لأعمالها الفنيّة.
وكانت عبد النور قد فتحت النار على زميلاتها الفنانات و سخرت من صورة العشاء الّذي جمعتها بهن معاً قبل سنوات، وعلّقت بالقول (سامحوني غلطت).

كلمات دالة:سيرين عبد النور

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