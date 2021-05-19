دخول ابن أحلام الشامسي إلى المشفى.. وإحدى المتابعات تطمئنها عن صحته!

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قلق معجبيها بعد كشفها عن تواجد ابنها فاهد الهاجري في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية من أجل تلقي العلاج المناسب، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية عن المرض.

نشرت أحلام الشامسي تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" مُرفقة بصور لابنها فاهد الهاجري، جاء فيها: "جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد أحبك".

جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد #احبك pic.twitter.com/lRjO8gOoGr — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 12, 2021

وفي وقت لاحق، نشرت تغريدة أخرى تدعي فيها لأبنائها، جاء فيها: " إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك يا رب."

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت⁰عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك #يارب 🙏🏻 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021

وأبدى متابعو الفنانة حزنهم ومواساتهم لأحلام، كما طمأن حساب باسم "حواء" النجمة عن حالة ابنها الصحية في المشفى، وكتب: " ”أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني“.

وردّت أحلام على التغريدة: " ”الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر“.

ولم يكشف بعد عن أسباب دخول فاهد المشفى.