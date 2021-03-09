راغب علامة يُكذب أحلام الشامسي حول تلقيها اللقاح.ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى فضل شاكر!

حل السوبر ستار اللبناني راغب علامة ضيفاً على البرنامج الحواري يوم ليك من تقديم الإعلامية المصرية سمر يسري.

وتطرقت سمر خلال الحديث حول سبب سخريةراغب سابقاً من أعلام أحلام الشامسي تلقيها لقاح كورونا في الإمارات ليفسر الموضوع بـ "أنا ما كذبت بس وقت ما أعلنت أحلام إنها تلقت اللقاح ما كنا سامعين بالموضوع بالعالم العربي ولسا كانت اللقاحات تحت الدراسة مع الرهبة والخوف الموجود الي مستحيل أي حد ياخدوا يوقتها"!

وتابع راغب "أحلام لو خدت اللقاح وقتها كان لقيتي على الستوري تبعها 5000 الآف صُورة لأنها من النوع الي بتشارك كل شي بتعلق فيها عبر السوشال ميديا" وأكد راغب أنه سيأخذ اللقاح ولكن ما زال غير مصدقاً أن أحلام في ذلك الوقت قد أخذته.

كما تحدث عن علاقته بـ أحلام بالمجمل واصفاً إياها بالصديقة الممتازة والشريك المزعج، إذ أن علاقتهما في أرب أيدول كانت مليئة بالإزعاج وصرح أنه كان يزعجها لأنها يُحب أن يرى الجنون الخاص بها على عكس علاقتهما في برنامج ذا فويس التي كانت مليئة بالمنافسة على الأصوات.

فضل شاكر "سَلم نفسك للجيش اللبناني"!

ضمن فقرات البرنامج تم التحدث عن موضوع الفنان اللبناني فضل شاكر وعلق راغب بـ "سلم نفسك للجيش اللبناني.. أحسن من المكان الي انت فيه وهو أخطأ كثير بحق الجيش ونفسوا وعائلتوا" وتابع السوبر ستار "التسليم للقانون مش غلط، وانا يوم ما شفته حامل السلاح بوجه الجيش لم يعد يعني لي".

وأكد راغب أنه لم يكن يكره فضل شاكر وأنه قدم له الكثير من المساعدة في بداياته الفنية إلا أن الموضوع تغير الآن بعد ما فعله ولم يعد يتابع أعماله أو يهتم لأمره.

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