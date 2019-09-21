درة تتوجه الى جمهورها بهذا النداء...فماذا قالت؟

وجهت الفنانة التونسية درة مناشدة عاجلة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع (فيس بوك )بالتوقف عن مشاركة وتداول الأخبار الزائفة والشائعات، وعدم الزج بها في موضوعات غريبة عنها، مؤكدة خطورة المساس بأعراض الناس.

درة قالت عبر رسالتها العاجلة: (تهيب درة بجميع الأشخاص الذي يتداولون أخبارًا زائفة حولها إلى توخي الدقة وعدم الانخراط في أي محاولة للزج باسمها في مسائل غريبة جدًا عنها.. واتقاء الله في أعراض الناس)، حسب موقع دنيا الوطن.

ذكر أن درة تشارك حاليا في مسلسل (بلا دليل)، من بطولة خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، والعمل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجي.



