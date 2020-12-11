درة تقاضي نائبة تونسية و تكشف الحقيقة

أكدت الممثلة التونسية درة مؤخراً أنها تزوجت المهندس المصري هاني سعد، بعد انفصاله عن زوجته، وتوثيق حالته الإجتماعية بأنه (مطلق)، حيث شاركت في برنامجي إذاعي تونسي وأطلعت مقدم البرنامج على عقد الزواج، والذي بدوره ذكر أن الخارجية التونسية وافقت عليه، ما يحسم الجدل القائم بأنها ليست زوجة ثانية، وبالتالي لما تخالف القوانين والأعراف التونسية، وتدحض أي إشاعة تحوم حولها بأنها معرضة للسجن في موطنها.

ورأت درّة أنها لم تقترف أي خطأ ولم تقم بما هو حرام أو خارج على القانون أو يستحق الانتقاد، وأن من غير المقبول التدخل في الحياة الشخصية للآخرين. وأكدت أن زوجها مطلَّق وأن الأوراق تثبت ذلك، وفق مجلة (لها).

وكشفت أنها سترفع دعوى ضد النائبة فاطمة التي هاجمتها،معلنة أن سبب بكائها في يوم زفافها قائلةً إنها تذكّرت والدها الراحل بالتزامن مع عدم حضور والدتها حفل الزفاف بسبب تدهور حالتها الصحية فاختلطت مشاعرها بين الفرح والحزن.