شاهدوا كيف انهارت أحلام بالبكاء في كواليس ذا فويس بسبب فجر السعيد (فيديو)

لحظات مؤثرة عاشها الجمهور مؤخرًا مع الفنانة الإماراتية أحلام، والتي عبّرت عن حزنها وبكت بحرقة عندما تذكرت المشهد الذي رأت فيه صديقتها المقربة الإعلامية فجر السعيد على سرير المستشفى.

وجاء ذلك الأمر خلال لقاء مع أحلام في كواليس برنامج "ذا فويس"، حيث بدأ النقاش بسؤال للفنانة الإماراتية حول ما هو الدرس الأخير الذي علمتك ياه الحياة، لتجيب أن أهم درس هو أن لا يركض الإنسان وراء الدنيا لأنه مهما فعل لن ينال إلا ما كتب الله له، لذلك على كل شخص أن يتصالح مع ذاته ويرضى وبالتالي الدنيا ستأتي إليه.

وتابعت أحلام أن من ضمن الأشياء التي أثرت فيها وأوصلتها لهذه القناعات، هي اللحظة التي رأت فيها صديقتها فجر السعيد على سرير الشفاء، وبحرقة أكملت: "بتمنى أنها تطلع"، ومن ثم انهارت بالبكاء.

حبيبتي #أحلام الله لايحرمني من محبتچ ووجودچ بحياتي ... تعالي لا تتأخرين حضري معاي العمليه محتاجتچ حددددي 🙏🏻 https://t.co/B1clnwceYl — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ٣١ أكتوبر ٢٠١٩

من جهتها، شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مقطع الفيديو الخاص بمقابلة أحلام في كواليس ذا فويس، وعلقت عليه قائلة: " حبيبتي أحلام الله لايحرمني من محبتچ ووجودچ بحياتي ... تعالي لا تتأخرين حضري معاي العمليه محتاجتچ حددددي".

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