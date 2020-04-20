درة زروق عروس 2020 على خطى ياسمين صبري!

يبدوا أن الممثلة التونسية "درة زروق" تعيش أجمل أيام حياتها وقد وجدت فارس أحلامها أخيراً، إذ تداول رواد السوشال ميديا تعليقات يملؤها الغزل بين الممثلة وشاب مصري يعمل مهندس ديكور ويمتلك شركة خاصة به، ولم يتوقف الأمر هنا فقد قارن الجمهور إحدى صور درة ليجد أن الصور قد أخذت في سيارة الشاب المصري.

الخبر الذي انتشر أمس، دفع حبيب درة لتحويل حسابه من وضع العام إلى الخاص، وسط صمت تام من جهة درة إلى حد الآن.

من جهة أخرى، لن تتواجد درة في الموسم الرمضاني القادم للمرة الثانية على التوالي واكتفت بالظهور في الدراما العربية المشتركة من خلال الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "الحرملك"، أما آخر ظهور لها في الدراما المصرية كان في مسلسل "نسر الصعيد" مع الممثل المصري محمد رمضان وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، ونخبة من النجوم.

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