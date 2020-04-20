جويل مردينيان تقص شعر ابنتها أمام الجمهور.. فيديو!

اكتشفت خبيرة التجميل "جويل مردينيان" مهارات جديدة بنفسها مع قدوم الحجر المنزلي الإجباري بسبب فيروس كورونا. إذ بعد أن كانت تقوم بقص شعرها بنفسها خلال الفترة السابقة، جاء الدور على ابنتها لتقص لها شعرها، جويل شاركت فيديو وهي تحضر ابنتها من أجل أن تقص لها المنطقة الأمامية من شعرها "الغرة"، وبالفعل نجحت في ذلك وبدت غاية في الجمال وأتقنتها كما لو أنها تقوم بهذه المهنة منذ مدة.

من جهة أخرى، شاركت جويل فيديو لابنها الذي تبنته مؤخراً واعتبرته فرداً من العائلة وهو يمارس السباحة لأول مرة وهي برفقته في المسبح وارفقت الفيديو بتعليق "لجميع الآباء والأمهات، لا تمارسوا هذه الخطوة إن لم تكونوا قد تدربتوا جيداً عليها، وأنصح جميع الأهالي بتدريب أولادهم على السباحة"

يذكر أنه يعرض لجويل برنامج "تحدي الفاشينيستا" والذي هدفه دعم مواهب الفتيات في مجال الفاشن، وتتواجه 3 فتيات من أجل أن تختار المشتركة اللوك الأفضل، لتنتقل بعدها للميك آب والشعر وفي حال أعجبها اللوك مع المكياج تحصل الفائزة على النقاط اللازمة للفوز.

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