أسيل عمران: موت ابني كسرني.. وزرت طبيبة نفسية!

حلت الفنانة السعودية "أسيل عمران" ضيفة مع الممثلة المغربية "ميساء المغربي" ضمن برنامج "دبي كروز".

خلال الحلقة تطرق الحديث لكثير من المواضيع، وكان أبرزها وفاة ابنها الوحيد "وليد"، إذ وجهت لها ميساء سؤال حول ما إذا كانت وفاة وليد سبب الطلاق بينها وبين خالد الشاعر لتجيب: "موت وليد كسرني أنا ما كسر العلاقة، وقد تعالجت عند دكتورة نفسية لأتجاوز الموضوع"!

يذكر أن سبب الوفاة كان مضاعفات خطيرة استدعت الولادة بالشهر الثامن، وبحسب المصادر أثناء الولادة التف الحبل السري على رقبة الطفل وسبب نقص في الأكسجين بمنطقة الدماغ ليعيش أسبوعين تحت الأجهزة قبل أن يتم اتخاذ القرار من قبل أسيل وخالد برفع الأجهزة.

من جهة أخرى، أكدت أسيل انها لم تعد تتذكر تفاصيل زواجها من خالد، وأنها تتمنى له التوفيق في زواجه الجديد، وأضافت أنها غير مستعدة للوقوع في الحب ودخول علاقة جديدة.

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