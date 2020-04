أسيل عمران: موت ابني كسرني.. وزرت طبيبة نفسية!

أسيل عمران : موت إبني كسرني...وزرت طبيبة نفسية💔 يذكر أن إبنها أثناء الولاد إلتف الحبل السري على رقبته وتسبب بنقص أكسجين للدماغ...وبقي أسبوعين في العناية المركزة حتى تم أخذ القرار برفع الأجهزة عنه #أسيل_عمران #السعودية #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال

