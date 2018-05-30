درّة تكتب رسالة إلى والدها الراحل في يوم عيد ميلاده وتفطر قلب متابعيها

درة

وجهت درّة التونسية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة مؤثرة للغاية لوالدها الراحل بمناسبة عيد ميلاده، وظهر مدى تأثرها، وحالة الحزن التي تعيشها في الوقت الحالي.

حيث كتبت له كلمات مؤثرة، وقالت:" اليوم عيد ميلاد أبي الله يرحمه..كم اشتقت لمعايدتك ولرؤياك وللإفطار معك، ولآراءك يا من علمتني أن الكرامة والنبل وعزة النفس فوق كل اعتبار، أفتقدك يا أول من قلت لي ان الناس ليسو بالطيبة التي كنت افترض وجودها فيهم ولازلت أفاجأ..أتمنى ان يكون عيدك في الجنة أجمل " .

وأثارت درة بكلماتها حالة من الحزن لدى جمهورها وأصدقائها، واللذين تمنوا لوالدها الرحمة، وتمنوا لها الصبر خاصةً وإنها تبدو حزينة للغاية في هذة الفترة.

على الصعيد الفني، تشارك درّة في مسلسل نسر الصعيد التي تخوض به السباق الرمضاني بجانب كوكبة من النجوم المصريين مثل محمد رمضان وسيد رجب وعائشة بن أحمد ووفاء عامر.

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