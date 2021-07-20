دلال عبد العزيز توجه رسالة لـ زوجها سمير غانم...هل علمت بوفاته؟

رسالة وجهتها الممثلة المصرية دلال عبد العزيز إلى زوجها الراحل الممثل سمير غانم والذي كان قد فارق الحياة منذ حوالي الشهر بسبب فيروس كورونا.

دلال والتي إلى الآن لا تعلم شيء عن وفاة زوجها قيل أنه كل مرة ترى فيها ابنتيها إيمي ودنيا تطلب منها أن تخبرا والدهما أنها بصحة جيدة وتطمئن على وضعه أيضاً، وبحسب المتداول أن ما قالته بالحرف دلال كان "قولوا لسمير أني كويسة، وخلوه يشد حيله".

الرسالة أثارت تعاطف الجمهور الذي تمنى الشفاء العاجل للمثلة والتي ما زالت ترقد في العناية إلى يومنا الحالي نتيجة الأعراض الجانبية لـ فيروس كورونا، كما أنهم وجهوا الدعاء بالرحمة للراحل والذي توفي بسبب الأعراض الجانبية للفيروس.

حالة دلال عبد العزيز الصحية

عبدالعزيز كانت قد بتليف شديد في الرئتين بسبب إصابتها بكورونا؛ لهذا السبب تحتاج للأكسجين طوال الوقت، لذلك وضعت على جهازي أكسجين "هاي فلو نزيل" و"باي باب". ويساعد هذان الجهازان على ضخ الأكسجين للجسم؛ لأن الرئتين لم تعد قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وقد حاولت المشفى إجراء أشعة مقطعية لها، لكن تراجعت عن هذا القرار لخوفها من تأثر دلال خلال عملية النقل. وأوضح المشفى أن مسحة فيروس كورونا ونتيجتها ليست العامل الحاسم في عملية شفائها، وإنما حالة الرئتين.

وفاة سمير غانم!

يذكر أن سمير غانم فارق الحياة عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وأشيع أن السبب إصابته بفيروس كورونا، إلَّا أن صهره الممثل المصري حسن الرداد أكًد أن ذلك ليس السبب الرئيسي للوفاة، وفي وقت لاحق أكد شقيق الراحل أن سمير تخطى فيروس كورونا وأصيب بمضاعفات على رأسها مرض "الفطر الأسود" الذي أنهى حياته وحياة الكثيرين في الهند. وينشأ الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".



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