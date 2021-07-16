شهاب جوهر يهدد طليقته بفيديو مُسرب… والهام الفضالة تكشف علاقتهما!

ما تزال أخبار زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وزميلها الممثل شهاب جوهر هي الحدث الأبرز في الساحة الفنية العربية.

منذ ساعات تم تداول فيديو تم مشاركته عبر حساب زوجة أو طليقة شهاب والذي جاء فيه "دايماً الواحد لا يحكم على أي بني آدم غير لما يعرف الصج، فكل واحد يحط لسانه بلهاته".... ومن بعدها استدار نحو أم أولاده وعلق بـ "عدل ولا أنا غلطان" بطريقة تهديدية لترد الأخيره بـ "عدل"!

الجمهور الذي تداول الفيديو اعتبر أن طريقة كلال شهاب ما هي إلا تهديد لـ أم أولاده وأنها طريقة غير مناسبة للتعامل كما أثيرت الشكوك حول صحة خبر طلاقهما.

في نفس السياق، أطلت إلهام الفضالة بفيديو منذ ساعات وأكدت أنها عندما تزوجت من شهاب كان مُطلق ورجل أعزب منذ عدة أشهر ومن لديه الشكوك يمكنه الحصول على الأوراق الرسمية عن طريق الدوائر الحكومية وبالطبع بوجود الواسطة.

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

زوجة شهاب جوهر بأول ظهور!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في فيديو أول أمس من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً.

وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح أول أمس جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!

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