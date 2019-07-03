دليل أسبوع المطاعم في حي دبي للتصميم

يُعدّ حي دبي للتصميم (دي 3) مركزاً للأزياء والتصميم والإبداع، كما يستضيف العديد من الفعاليات المميزة مثل "فاشن فروورد" وأسبوع دبي للتصميم، ومهرجان "سول دي إكس بي" الموسيقي والثقافي. والآن ومع إضافة أسبوع المطاعم إلى قائمة الفعاليات في هذه الوجهة، بات للإبداع فيها وجه آخر. إليك دليلنا اليومي لأسبوع المطاعم لتتمكن من استكشاف كافة جوانب دبي للتصميم.



اليوم الأول، 30 يونيو: استكشف أبرز المتاجر

ابدأ الأسبوع باستكشاف حي دبي للتصميم، وانطلق من "ذا لايتهاوس"، وهو متجر معاصر ومقهى وقد صمّم قائمة خاصة بأسبوع المطاعم. تُعدّ هذه الوجهة مناسبة للاطلاع على القرطاسية اليابانية، والاكسسوارات المنزلية، وغيرها.



وعلى مقربة من هذا المكان ستجد "أماتو"، دار الأزياء الإماراتية العالمية الأولى لخبير الأقمشة راشد علي، والمصمّم الفلبيني "فورن أوني". تتضمّن، المجموعة تصاميم معاصرة، مع لمسة كلاسيكية شكسبيرية، وفساتين سهرة فاخرة. اختتم الجولة في "إف 7 ديزاين"، المتجر المنزلي الذي يضمّ مجموعات لـ20 مصمّماً.



اليوم الثاني، 1 يوليو - أجواء يابانيّة

يتميّز حي دبي للتصميم بأجوائه المحلية وأيضاً العالمية حيث يمكنك الاطلاع على الطعام والحرف والثقافة اليابانية في اليوم الثاني.



انطلق من "فريم"، المتجر الأول من نوعه في الشرق الأوسط المخصص للمنتجات اليابانية والذي يضمّ الملابس، والكتب القديمة، والنباتات، وغيرها، كما يقدّم عروضاً خاصة على المأكولات خلال أسبوع المطاعم. لا تفوّت أيضاً تناول الطعام في "أكيبا دوري"، المطعم المستوحى من ثقافة الرسوم المتحركة في حي "أكيهابارا" في طوكيو، مقابل 150 درهم.



اليوم الثالث، 2 يوليو - صيف إيطالي

تجوّل في أحياء إيطاليا في اليوم الثالث، وابدأ يومك بغداء مبكر في مطعم ومقهى "لارتي"، حيث ستستمتع بالوصفات الإيطاليّة الغنيّة بالنكهات ضمن أجواء مميّزة. جرّب القائمة الخاصّة بأسبوع المطاعم والتي تضمّ الباستا والبيتزا وغيرها من الأطباق مقابل 99 درهم. بعدها استكشف المفروشات المعاصرة لمصمّمين إيطاليين في "فيناسي".



استمر بجولتك إلى متجر "ليفينغ ديفاني" الذي يقدّم مفروشات وتصاميم ممّيزة، وقد أطلقت هذه العلامة عائلة إيطاليّة في بداية الثمانينيات. مع حلول المساء، توجّه إلى "أرتيميد"، حيث ستجد تصاميم الإضاءة المميّزة. وإذا كنت من عشاق التصميم والإبداع، عُد إلى هذه الوجهة خلال أسبوع دبي للتصميم وداون تاون دبي في نوفمبر.



اليوم الرابع، 3 يوليو - أجواء المدن العالميّة

بالإضافة إلى دبي، يستوحي حي دبي للتصميم أجواءه من مدن عالمية مثل نيويورك، وباريس، ولندن. توجّه إلى مركز "سواروفسكي" الإبداعي، وهو عبارة عن ورشة معاصرة وغاليري مخصص للأزياء، والمجوهرات، والفن، والأفلام. اطّلع على الورش والندوات لهذا الشهر، واكتشف أبرز التصاميم.



إذا كنت ترغب في إضافة لمسة من الأناقة إلى منزلك، زُر IV (فور)، وجهة التصاميم المنزلية الداخلية للمصمّم المقيم في نيويورك "جوناثان أدلير"، و"رينيه كازاريس" من لوس أنجلوس. اختتم يومك في "شي شارل"، المطعم الفرنسي المعروف، الذي يُقدّم أطباقاً فرنسية حائزة على جوائز ميشلان خلال أسبوع دبي للمطاعم.



اليوم الخامس، 4 يوليو - مأكولات صحيّة وطازجة وتجارب إبداعيّة

لا يقتصر حي دبي للتصميم على التجارب الفاخرة والتصاميم، بل يضمّ أيضاً العديد من التجارب اليوميّة. ابدأ يومك بالغداء في مقهى "1 لايف" الصحي الذي يقدّم مأكولات طازجة، وفطور طيلة اليوم، بالإضافة إلى القهوة، ثم توجّه إلى متجر "مونتوري" الذي يقدّم حقائب خفيفة وذات جودة عالية.



بعدها، قم بزيارة غاليري "آرت هب" للاطلاع على أحدث المجموعات والأفكار الفنيّة، والذي يستضيف العديد من المعارض، واختتم يومك في "درياد"، الذي يقدّم حلولاً وتصاميم إبداعيّة لغرف الجلوس.



اليوم السادس: 5 يوليو - أجواء مستقبليّة

اطلع على مستقبل الفن والإبداع في حي دبي للتصميم، واكتشف غاليري "إي آر" الذي يقدّم معرضاً لمنتجات التكنولوجيا المتطوّرة. احرص على أن تكون محطتك التالية في "ليني روزي"، الاسم المعروف في عالم التصميم الداخلي، والمفروشات المعاصرة الفاخرة.



اختتم تجربتك في أمسية في "موليكول" للشيف "أودو مورو" الحائز على نجمة ميشلان، والذي يقدّم مجموعة من أشهى المأكولات خلال أسبوع المطاعم.



اليوم السابع: 6 يوليو - سافر إلى الشرق

اذهب في رحلة إلى الشرق في اليوم الأخير في حي دبي للتصميم، وابدأ بتجربة غداء في "موهالا" الذي يقدّم مأكولات هنديّة بأسعار خاصّة بأسبوع المطاعم.



من هناك اختبر أجواء أفغانستان في FBMI، صالة العرض التي تأسست عام 2010. تتضمّن الصالة مجموعة من السجاد المصنوع يدوياً من قبل حرفيّين أفغان، ومن ضمنهم عائلات يعتمدون على هذه الصناعة للحصول على لقمة العيش.



اختتم جولتك في غاليري "سينيار" الفني الذي يهدف للترويج للفنانين المقيمين في الإمارات. اطّلع على مواهب إماراتية في هذه الوجهة التي تضمّ معارض وورش عمل وحصص تدريبيّة.



يُقام أسبوع المطاعم من 30 يونيو حتى 6 يوليو في حي دبي للتصميم (دي 3)، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بقوائم مُحدّدة في مطاعم مُختارة مع أسعار تبدأ من 99 درهم.

التاريخ 30 يونيو - 06 يوليو 2019