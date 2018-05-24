الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة

تواصلت الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة مع متابعيها عبر فيديو Live أجابت فيه على العديد من أسئلتهم، ووجه أحد متابعيها سؤال لها حول هل تشبه ابنتها غزل شقيقتها الفنانة حلا الترك، لتجيب بطمة بـ "لا" مضيفة أن ابنتها غزل من المنتج البحريني محمد الترك تشبه والدتها هي أي جدتها.

وعن ابنتها قالت بطمة انها تتمنى أن تعيش ابنتها حياة عادية وطبيعية، كما انها لا تريدها ان تصبح منافقة عندما تكبر وبـ 20 الف وجه، الامر الذي اعتبره البعض تلميح إلى ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك، وأنها بهذه الجملة تتهم حلا بانها منافقة.

اما عن سبب انتفاخ وجهها بشكل كبير في الفترة الأخيرة وعن حقيقة خضوعها لإبر البوتوكس، كشفت بطمة أن سبب انتفاخ وجهها هو دوا حساسية تتناوله وليس عمليات التجميل.