دنيا بطمة ترقص برفقة شقيقتها بعد خروجها من السجن.. هل سخرت من سجن منى السابر؟

تعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة فرحة كبيرة بعد أن تم الإفراج عن شقيقتها ابتسام بطمة على آثر تورطها في حساب حمزة مون بيبي.

وشاركت بطمة أمس فيديو راقص لها برفقة شقيقتها التي خرجت مؤخراً من السجن، إلا أن رقص الشقيقتان استفز البعض خاصةً أنه جاء بالتزامن مع إعلان صدور الحكم النهائي بحق والدة حلا الترك بالسجن لمدة سنة كاملة بتهمة سرقة مبلغ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 آلف دولار أمريكي.



وخمن البعض أن رقصة بطمة ما هي إلا سخرية من منى السابر التي تعيش أسوأ أيامها حالياً وغير معروف بعد ما هو مصيرها ومصير طفلها الأصغر الذي يُقيم معها حالياً.

يذكر أن منى والتي كانت تتجنب الدخول في نقاشات أو بالأحرى حرب كلامية مع بطمة، كانت قد خرجت عن صمتها منذ يومين وهاجمة بطمة التي شاركت فيديو راقص لها منذ مدة على أغنية "يوم ليك ويوم عليك" كسخرية على قرار حبس أولى بحق السابر، ووصفت السابر بطمة بالمستوى الهابط لما فعلته، وأضافت أنها من غير الممكن أن تتشمت بأحد لأنه من غير المعلوم ما الذي يمكن أن يواجه الإنسان أثناء خروجه من بيته.

وكانت السابرقد صرحت سابقاً أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم باسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له.

وقررت بطمة الرد عن طريق استعراض مؤخرتها، إذ شاركت فيديو لها من داخل المنزل على أنغام أغنية محمد رمضان "السلطان" والتي في كلماتها "اسمي شاغل كل الحاقدين.. شايفيني رقم واحد وسط المحبوبين.. أحلامي من غير سقف والتطور من صفاتي.. أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل". وكان أغلب التركيز على مؤخرة الفنانة والتي بدت بشكل غير طبيعي واتهمها البعض أنها تحاول استعراضها بشكل مقصود.

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