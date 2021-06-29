دنيا بطمة تضع زوجها في موقف محرج بعد صورتها بالمايوه!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة من الغضب والاستياء وسط جماهيرها ممن رأوا أن أحدث إطلالاتها قد تعدَّت الحدود.

شاركت دنيا بطمة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها في بركة السباحة مُرتدية مايوه من قطعة واحدة ذي فتحة ظهر طويلة، وهذا ما أثار غضبهم وسارعوا إلى خانة التعليقات للتعبير عن استيائهم.



وعلَّق أحد المتابعين على صورتها: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملي وصلات بك الدرجة التصوير بالمايو راه لاحول ولا قوة بالله اللهم الطف وأستر عوراتنا يارب".

وطلبت إحدى المتابعات من بطمة أن لا تظهر هذه الصور سوى لزوجها، وكتبت: "هاد التصاور خليهم غي لراجلك اويلي شنو هادشي".

وعلَّقت أخرى: "تنبغيو نسمعو صوتك لكن استعراض جسمك فهذا لزوجك المصون ولو للجمهور صور أكثر إحترام وبكثر ما بنشوفوك كل دقيقة وثانية طلع بشيء غيمل الإنسان وينزل لحدف وعدم ظهور اي شيء من بصفحتك عطي نفسك شوية راحة في بنات آية من الجمال وما بيعملو هذا وفي عارضات أزياء ولا يفعلون هذا فقط وقت عملهم مهم خذي برأي محبينك وليس براي شيطان غيخرج عليك مرة أخرى يا هذ لمرا 😊 والله يهديك كوني قدوة لبناتك وليس قدوا لشهواتك ولشيطان بش تشعلي 🔥 ناس الله يهدي كل إنسان لطريق صواب مدام ترك".

كما نشرت بطمة صورها بالكاش مايوه الكحلي أثناء استجمامها تحت أشعةالشمس.

دنيا بطمة تضع زوجها الترك في موقف محرج

وتأتي إطلالة بطمة بعد أيام قليلة من ظهوره بفستان أسود ضيق قصير مُبرزًا منحنيات جسدها خلال افتتاح محل جديد في الدار البيضاء.

ورافق بطمة لفتتاح محل "شوورم" كل من زوجها محمد الترك وشقيقتها ابتسام بطمة التي خطفت لأنظار بأطلالة بيضاء مُرتدية كروب توب أبيض من الساتان وبنطال ذي خضر عالٍ ونشقتهم بمعطف أبيض.

وهاجم المتابعون محمد الترك لترك زوجته ترتدي مثل هذه الملابس.

دُنيا بطمة وانتقادات حول شكلها

تعرضت بطمة مؤخرًا للانتقاد بسبب اختلاف ملامحها متهمين إياها بالخضوع لعمليات تجميل جديدة، غير أنها أكَّدت أن السبب يعود لزيادة وزنها الملحوظ بعد الولادة، جتى أن زوجها محمد الترك قال لها ممازحًا "دبة".

وأكَّدت أنها سعت لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على رشاقتها ولياقتها، لكن في الوقت الراهن يعجبها شكل قوامها وخاصة أن الملابس بدت مناسبة وأجمل عليها.

دنيا بطمة تخضع لعمليات تجميل

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للمطربة وهي توضح وتكشف ما غيرته في شكلها خلال زيارة لها لعيادة الطبيب، حيث زارت أحد أطباء التجميل في مراكش للخضوع لحقن البوتوكس حول جبهتها وعينيها وذقنها، كما نفخت شفتيها.

ولا ترى بطمة أن الخضوع لمثل هذه الاجراءات الجمالية شيء خاطئ، فهي تعتبرأن كل نجمات اليوم يواكبن مختلف التقنيات التجميلية.



