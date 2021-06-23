دنيا بطمة وقُبلة حميمية من محمد الترك تثير اشمئزاز الجمهور!

تداولت الصفحات الفنية فيديو جديد للفنانة المغربية دنيا بطمة برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك ضمن لقطات حميمية بين الزوجين.

الفيديو أظهر دنيا وهي تطلب من زوجها قُبلة بسبب إنجاز كانت قد حققته مؤخرا وما كان من الأخير إلا أن استجاب لطلبها وطبع قبلة على خدها. الجمهور الذي يعتبر دنيا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل أطلقوا عدة تعليقات ساخرة على الفيديو كان منها:

"أعطيها ياعم أشكال تقرف يتكم ستين نيله"...وتابع آخر "تنقطع شهيتي للاكل من اشوفهم… زين للرجيم كثروا صورهم وفيديوهاتهم"...وجاء في تعليق أحدهم "الحقيقه انه هاد ثنائي مقرف جداً"...وأضاف آخر "اللهم لا شماته ولا استهزاء لكن وجهها هذا بعد الف عمليه وساعات ميكيب وفلتر كيف لما تصحى من النوم"

بالحديث عن التجميل فإن دنيا بطمة تعتبر من أكثر المشاهير الذي أجروا جراحات تجميلية في منطقة الوجه وأثار الفيديو الأخير المتداول لها سخرية الجمهور بسبب لإنتفاخ الملحوظ والمبالغ به في وجهها وما زاد السخرية كان تبريرها حول أن السبب يعود لزيادة وزنها بعد أن رزقت بطفلتها الأخيرة منذ عدة أشهر.

بطمة وإثارة الجدل جزء لا يتجزأ، إذ كانت خلال الفترة الماضية الحديث الأبرز بسبب ملابسها وتحديداً "الشورت" الذي نالت عليه إنتقادات لاذعة إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تطل مُجدداً بشورت آخر بلون مُختلف كأنها توجه رداً بطريقة غير مباشرة للمنتقدين.

ابنة دنيا بطمة !

ابنة الفنانة ذات الـ 7 أشهر تقريباً كانت قد تصدرت الحديث منذ أيام بعد تداول أول صُورة واضحة لملامح وجهها من حفل زفاف خالتها إبتسام بطمة، وبسبب ملامح الفتاة الجميلة خمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها تماماً أكثر من كونها تشبه والديها.

للمزيد من قسم الترفيه:

شهاب يثير الجدل بسبب فيديوهات راقصة داخل ملهى ليلي.. "سيعلن مثليته الجنسية"؟!

أصالة نصري تغادر الحفل بسبب نانسي عجرم.. والجمهور "مشكلتك الوحيدة"؟!

تمام بليق يوصف بالمغتصب بعد لقائه مع مريم نور.. وصفعة على الوجه لتطاوله