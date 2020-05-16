رقص إبنة نانسي عجرم في عيد ميلادها يشعل السوشال ميديا..فيديو!

صادف الأمس عيد ميلاد الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" وعيد ميلاد إبنتها "ميلا" التي أتمت عامها الـ 11.

جمهور نانسي عجرم إحتفل بها عبر رسائل وفيديوهات يتمنون فيها أيام سعيدة لـ نانسي وإبنتها.

إبنة نانسي عجرم تمكنت من أن تصبح حديث السوشال ميديا بعد إنتشار فيديو لها وهي ترقص إحتفالاً بعيد ميلادها برفقة مختص بالرقص.

وعلق الجمهور بـ "كبرت البنوت"، وأضاف آخر "انها ورثت الجمال من والدتها".

في نفس السياق، شاركت عجرم صور لها برفقة إبنتها من إحتفالات عيد الميلاد وعلقت بـ "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي"

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