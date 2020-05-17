معتصم النهار يهاجم زملائه غاضباً "ما بتستحوا.. شخصيات مريضة"!

خرج الممثل السوري "معتصم النهار" عن صمته أخيراً بعد سلسلة الهجمات التي تعرض لها من قبل زملائه الفنانين.

بداية الأمر تعرض معتصم لهجوم من قبل الممثل "أيمن رضا" والذي صرح "معتصم هو هيفاء وهبي" أي أن الكل واقع في غرامه بسبب شكله، أما الممثلة شكران مرتجى فـ اتهمته بالغرور إلا أنها أضافت "لابقلوا"، بينما التعليق الذي أخرج معتصم عن صمته كان من الممثلة عبير نجم الدين التي علقت بـ "إن اللهجة السورية حقها دهب فلماذا يتركها البعض على الرغم من أن لغتنا مفهومة لدى جميع البلاد العربية".

معتصم رد بـ منشور جاء فيه "استحوا على حالكم ضحكتوا شعوب الارض علينا.. إلتهوا بحالكم وحبو بعض لأنو بغير ما رح تنجحوا أبدا.. المذيع مصري والبرنامج مصري فطبيعي وعادي أحكي مصري.. مانها قضية لتحكوا فيها وتلفتوا إنتباه لشخصيتكم المريضة".

عبير بدورها ردت أنها لم تقصد معتصم بل كانت تشاهد فيديوهات مجمعة لنجوم سوريين يتحدثون لغة غير لغتهم في البرامج.

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