دنيا سمير غانم تحيي الذكرى الأربعين لرحيل والدتها دلال عبد العزيز

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى أربعين والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، حيث نشرت دنيا صورة بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام) وعلقت :( النهارده اليوم ٤٠ على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها و وسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها و اكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين).

و على صعيد متصل، نفى الفنان والمنتج هشام جمال، ما تردد بشأن إلغاء مسلسل (عالم موازي) للنجمة دنيا سمير غانم، بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، والتي كانت ضمن أبطاله الرئيسيين، مؤكدًا أن ذلك الكلام (عار من الصحة) والمسلسل ما زال قائمًا ولكن لم يتم استئناف التصوير منذ توقفه من فترة.

ذكر أن مسلسل (عالم موازي) كان من المقرر عرضه في رمضان 2021، لكن بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز تم تأجيله، وتم تأجيله مرة أخرى بعد وفاة النجم سمير غانم.

يذكر أن لال عبدالعزيز رحلت يوم 7 أغسطس/آب، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.