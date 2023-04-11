دنيا سمير غانم تغني باللغة التركية في"ارقصوله"

لا تتوقف الفنانة المصرية دنيا سمير غانم على إبهار جمهورها مع بداية عرض أولى حلقات مسلسلها "جت سلمية"، أكان ذلك بعروضها الاستعراضية أو بإطلالتها المبتكرة والمتنوعة.

دنيا سمير غانم تغني باللغة التركية

وحصدت دنيا سمير غانم إعجاب متابعيها بعد تقديم أغنيتها الجديدة "ارقصوله" ضمن أحداث العمل، الذي غنَّت فيها باللغتين العربية والتركية، التي بدأت كلماتها بالعبارة التركية seni seviyorum والتي تعني "أحبك"، وكلمة aşkım بمعني "حبي".

وقدَّمت دنيا الأغنية في حفل زفاف ابنة السلطان "طمعان"، الذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، ورافقها في الأداء "موكوس"، الذي يلعب دوره محمد سلام.

وارتدت سمير غانم في المشهد عباءة حمراء مزخرفة متطريزات ذهبية، بينما أسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفها، ورافقتها في العرض فرقة راقصة للفتيات مرتديات فستان باللون البيج وممسكات بمراوح حمراء ضخمة من الريش.

المتابعون يشيدون بأداء دنيا سمير غانم

وأشاد الكثيرون بأداء دنيا واصفين إياها "بالفنانة الشالمة، فكتبت إحداهن: "لسه مخلصه الحلقه و من كتر ما الاغنيه عجبتني جيت اسمعها لوحدها❤❤❤ دنيا بجد فنانه شامله على رأي لهفه".

وأضافت أخرى: "متعودة مانسمعش الأغاني في رمضان لكن لما شفتها ترند عندنا دخلت وياريتني مادخلت 😳 حصلي إدمان عجبتني بززززززاف..برافو أحلى دنيا أبدعتي"، وتابع آخر: "الله الله دنيا سمير غانم ( خفة دم - جمال- صوت- استعراض) خلطة يندر وجودها. يارب تكثر من استعراضاتها وأغانيها".

ويُشار أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع محمد النابلسي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

