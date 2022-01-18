دنيا سمير غانم تُحيِّي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبدالعزيز.. والشبه بينهما كبير!

صادف يوم أمس الإثنين الموافق 18 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وقد حرصت ابنتيها إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم على إحياء ذكراها بطريقة مؤثرة.

وشاركت دنيا سمير غانم عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة مركبة لها ولوالدتها تستعرض من خلالها الشبه الكبير بينهما، فكلتاهما تمتلكان ذات العيون والابتسامة وتقاسيم الوجه، حتى أن بعض المتابعين أعربوا عن صدمتهم لمدى تشابههما، فكتبت إحداهن: "هي شبه مامتها جدا فعلا".

وكتبت أخرى: "فعلا صورها الاخيره ملامحها تغيرت للفنانه الجميله دلال عبد العزيز ربنا يسكنها الفردوس الأعلى من الجنه بإذن الله".

وأضافت أخرى: "دنيا فعلا شبه مامتها في الشكل بس روحها شبه ايمي".

إيمي سمير غانم تحييِّ ذكرى ميلاد والدتها دلال عبدالعزيز



شاركت إيمي سمير غانم صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها دنيا، وأرفقتها بتعليق: "كل سنه وانتي طيبه يا مامي يا احلي ذكري في حياتي ، يارب في الجنه و نعيمها و اشوفك هناك انتي و بابي حبيبي يارب، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

حسن الرداد يحييِّ ذكرى دلال عبد العزيز



وشارك الفنان المصري حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، صورة تجمعه بحماته، وكتب: "حظى الحلو ان ربنا رزقنى بأم ثاني، عمرى ماشفت منك غير كل حب و دائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر، اشهد بالخير اللى كنتى بتعمليه و مساعدتك و وقوفك جنب ناس كتير قوى ماشاء الله طول الوقت، و قلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم و الكل زعل عليكى، كل سنه و انتى طيبة يا روح قلبى، و ان شاء الله فى الجنه.".

وطلب الرداد من متابعيه الدعاء لحماته: "أرجو الدعاء لحماتى و أمى الثانية الاستاذة دلال عبد العزيز".



