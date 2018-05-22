دنيا سمير غانم تفرض شروطها للظهور أمام محمد منير!

في حين يتواجد في اعلان احد شركات الاتصالات العديد من الفنانين مثل ظافر العابدين وهند صبري، إلاّ أن الفنانة دنيا سمير غانم التي تظهر في بداية الاعلان وضعت العديد من الشروط التي تضمن حقها كفنانة، خصوصا وأن نجم الاعلان الاساسي هو الفنان محمد منير، حسب موقع الفن.

دنيا حضرت التسجيل الخاص بالاغنية بصحبة مدير اعمالها هشام جمال، لكنها اعترضت على أن صوت منير يعلو صوته في جملة الكورال الغنائية التي يغنيها كل المشاركين في الاعلان، واضطرت الشركة ارضاءا لها بأن تقوم بعمل نسخة اخرى من التسجيل يظهر فيه صوت دنيا اعلى، ولكي لا يغضب الفنان محمد منير قامت الشركة بتسجيل الجملة الدعائية الأخيرة بصوته بعيدا عن أي نجوم آخرين.