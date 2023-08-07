دهب ابنة سلافة معمار تلفت الأنظار في أحدث ظهور .. صور

شاركت دهب ابنة الفنانة السورية سلافة معمار من طليقها المخرج سيف سبيعي صور حديثة لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

دهب ابنة سلافة معمار وسيف سبيعي تلفت الأنظار بجمالها

بالرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دهب للإعلام إلى انها عادت وأثارت ضجة كبيرة من التعليقات حول جمالها اللافت الذي ورثته من والدتها الفنانة الجميلة.

وظهرت دهب في الصورة الحديثة باللون الشعر الكرستالي مع قصة شعر ناسبتها، وتفاعل الجمهور مع الصور متغزلين بجمالها وبراءتها.

ودهب هي ابنة الفنانة السورية سلافة معمار الوحيدة من طليقها الفنان والمخرج سيف السبيعي.

والجدير بالذكر ان معمار ارتبطت بالفنان سبيعي في عام 2002 بعد قصة حب جمعتهما، وانجبا ابنتهما الوحيدة دهب، ليعلنا انفصالهما بعد ما يقارب الـ 10 سنوات على زيجتهما وتحديدًا في عام 2012.

وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة سلافة معمار لعرض اولى تجاربها في الدراما المعربة من مسلسلات تركية من خلال مسلسل الخائن، الذي يجمعها بالفنان قيس الشيخ نجيب والفنانة مرام علي.

وكانت الفنانة السورية قد غابت عن الموسم الدرامي من أجل الاستعداد لهذا العمل الضخم الذي لم يعلن بعد عن موعد عرضه رسميًا.

اما المخرج سيف سبيعي فقد اعلن انتهاء تصوير مسلسل مال القبان الذي كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أنه تأجل لأسبباب إنتاجية عديدة.

