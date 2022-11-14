دوا ليبا توضّح حقيقة مشاركتها في كأس العالم.. وتهاجم قطر

انتشرت العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة حول مشاركة النجمة العالمية دوا ليبا في احتفالات مونديال قطر 2022 الذي سينطلق يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر.

وخلال وقت سابق لم تؤكّد النجمة العالمية مشاركتها الى جانب عدد من مشاهير العالم في حفل افتتاح كأس العالم، كما أنها لم تعلّق على الموضوع.

دوا ليبا تتحدث عن مشاركتها في مونديال قطر 2022

خرجت النجمة العالمية الى جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونفت جميع الأخبار المتداولة حول مشاركتها في الحفلات الخاصة بـ كأس العالم التي ستقام في دولة قطر.

وأوضحت النجمة العالمية بأن هذه الأخبار غير حقيقية ومجرد شائعات فقالت: "هناك الكثير من الأخبار حول مشاركتي في احتفالات كأس العالم وعن وجود عرضًا غنائياً هناك في قطر، والحقيقة أنني لن أشارك في أي حفل هناك ولم يكن هناك أي مفاوضات حول مشاركتي من قبل فريق عملي أو الجهة المقابلة".

دوا ليبا تهاجم قطر بسبب المثلية الجنسية

وأكّدت النجمة العالمية "دوا ليبا" بانه ليس لديها أي رغبة في أن تسافر الى دولة قطر ابداً أو حتى تقديم حفلات غنائية هناك بالرغم من ان حدث كأس العالم هو حدث عالمي، فقالت: "سأزور قطر عندما توفي بجميع تعهّداتها الحقوقية والتي قطعتها على نفسها عندما فازت باستضافة كأس العالم".

ويشار بأن قطر أعلنت في وقت سابق عن منع أي إعلان او دعم للمثلية الجنسية.