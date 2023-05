دوجا كات تصل إلى حفل الميت غالا بـ "الكفن الأبيض".. وتثير الحضور بإطلالة Catwoman

أقيم حفل الميت غالا لعام 2023 يوم أمس الاثنين والموافق 1 مايو، وذلك في مدينة نيويورك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير هوليوود.

وكان موضوع الميت غالا لهذا العام مختلف حيث أن العاملين عليه اختاروا بأن يكون تكريمًا للـ المصمم العالمي كارل لاغرفيلد.

كعادتها بإاثرة الجدل حاولت النجمة الهوليوودية "دوجا كات" لفت الأنظار إليها منذ لحظة وصولها الى حفل الميت غالا، حيث وصلت وهي محمّلة على أكتاف فريق العمل، بينما كانت مغطّاة بالكفن الأبيض دون رؤية وجهها أو جسدها على الإطلاق.

وأثارت طريقة دخولها إلى الحفل ضجة كبيرة بين رواد السوشال ميديا والجمهور، الذين تساءلوا عن سبب هذا التصرف المريب.

A secret celebrity was carried and on her way to the #MetGala



Who do you think it is?



pic.twitter.com/e0jGrx4Obx