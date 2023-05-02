دوجا كات تصل إلى حفل الميت غالا بـ "الكفن الأبيض".. وتثير الحضور بإطلالة Catwoman

أقيم حفل الميت غالا لعام 2023 يوم أمس الاثنين والموافق 1 مايو، وذلك في مدينة نيويورك بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير هوليوود.

وكان موضوع الميت غالا لهذا العام مختلف حيث أن العاملين عليه اختاروا بأن يكون تكريمًا للـ المصمم العالمي كارل لاغرفيلد.

دوجا كات تصل الى حفل الميت غالا بالكفن الأبيض

كعادتها بإاثرة الجدل حاولت النجمة الهوليوودية "دوجا كات" لفت الأنظار إليها منذ لحظة وصولها الى حفل الميت غالا، حيث وصلت وهي محمّلة على أكتاف فريق العمل، بينما كانت مغطّاة بالكفن الأبيض دون رؤية وجهها أو جسدها على الإطلاق.

وأثارت طريقة دخولها إلى الحفل ضجة كبيرة بين رواد السوشال ميديا والجمهور، الذين تساءلوا عن سبب هذا التصرف المريب.

A secret celebrity was carried and on her way to the #MetGala



Who do you think it is?



pic.twitter.com/e0jGrx4Obx — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 1, 2023

دوجا كات بإطلالة قطة المصمم كارل لاغرفيلد

نجحت النجمة "دوجا كات" في لفت الأنظار إليها بكافة النواحي فبعد وصولها بالكفن الأبيض المثير للجدل، اختارت دوجا في أن تظهر بإطلالة catwoman خلال حفل الميت غالا.

واختارت الفنانة المثيرة للجدل أن تطلّ على الحضور بإطلالة قطة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد والتي تدعى "شوبيتي Choupette"، واستغرق العمل على تصميم ملابس القطة ما يقارب 6 أشهر.

كما أنها وضعت في منتصف جبهتها ماسة ضخمة بقيمة مليون دولار كزينة لها.