ديانا حداد تخرج عن صمتها بعد اختفائها المفاجىء

كشفت الفنانة ديانا حداد لأول مرة منذ اختفائها المفاجئ من مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة تعرضها للخطر وسبب غيابها بهذا الشكل دون مقدمات.

وفي تسجيل صوتي مع برنامج (ET بالعربي)، قالت ديانا حداد:( أخدت فرصة لنفسي وبريك وخلال الفترة دي لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والجمهور الغالي وقد إيه خوفهم علي).

و أكدت ديانا حداد أنها بحالة جيدة قائلة:( أنا بخير وأفضل من قبل وما اعتزلت الفن.. ديانا حداد موجودة بمرحلة جديدة من حياتي كلها سلام وهدوء وبعمل حاجات ورؤية جديدة ومتشوقة أقدمه للجمهور قريبا).

جمهور الفنانة ديانا حداد كانوا قد فوجئوا مؤخرا بحذفها لجميع صورها على موقع الصور الشهير (انستغرام) وهو ما فتح باب الأقاويل حول قرار اعتزالها الفن على غرار الفنان المعتزل أدهم نابلسي