مدير أعمال ديانا حداد يحسم أمر اختفائها المفاجىء

تصدرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعدما قامت بحذف جميع صورها من على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الشهير (انستغرام) دون سابق إنذار، مما أثار شكوك بنيتها في الاعتزال، ولاسيما بعد ظهور المطربة اللبنانية بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، و هو ما أثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، ووضعها في صدارة قوائم تريند مواقع التواصل.

بدوره كشف مدير أعمال الفنانة حلمي بشير سر اختفائها خلال الأيام الماضية قائلاً: (تواصلت أمس مع ديانا حداد عبر الهاتف قالت لي أنها حالياً مبتعدة عن السوشيال ميديا، وأكدت في حديثها معي أنها ستخرج خلال أيام للحديث والرد علي كافة الأسئلة التي تشغل عقل جمهورها ومحبيها سواء اعتزال أو غير ذلك).

وأضاف: (لا أعرف كيف ستظهر للجمهور أو بأي وسيلة سواء عبر أحد القنوات أو من خلال السوشيال ميديا، لكن هي بخير ولم يطولها أمر سلبي).