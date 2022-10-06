ديانا حداد تطرح أحدث أغنياتها (أحلى كابل)

طرحت المطربة ديانا حداد أحدث أغانيها المصورة التي تحمل اسم (أحلى كابل) باللهجة المصرية، عبر موقع (يوتيوب)، وهي إحدى أغنيات ألبوم ديانا الجديد الذي يحمل اسم (ديانا حداد 2022).

و حققت الأغنية ما يقرب من 94 ألف مشاهدة عبر موقع (يوتيوب)، منذ طرحها.والأغنية كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع أسامة النبر، ومن إنتاج ديانا حداد، وتقول كلمات الأغنية:

من جمالو مالو .. قلبي ايه جرالو

هوا بس غالي .. دلي شاغل بالي

نوره كفايه يا شمس غيبي

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقيه وناس حلوين

والكل بيشاور علينا

أحلى كبل أحنا الاثنين

وتستعد حداد لإحياء حفل ضخم في مصر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا في دورته المقبلة، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووضعت حداد، لائحة طويلة بالأعمال التي تنوي تقديمها خلال الحفل، وستطلب من الجمهور الاختيار من بينها، كما وعدت بتقديم أغاني لعمالقة الفن.