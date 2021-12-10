ديانا حداد تطل على متابعيها بـ(روب) الحمام!

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر (إنستغرام).



وبدت ديانا حداد بإطلالة عفوية، مرتدية (روب) حمام باللون الابيض كشف عن رشاقتها، وحرصت على غطاء خصلات شعرها بفوطة بيضاء ووضعت لمسات ناعمة من المكياج وعلقت (قد لا يكون كل يوم جيدًا ولكن هناك ✨شيء جيد في كل يوم).

من جهة أخرى، أحيت الفنانة ديانا حداد حفلا بمعرض إكسبو علي مسرح اليوبيل، وقدمت حفلة غنائية في (جلسات في إكسبو) تخللها العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير من بينها غناء (دويتو) مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية.



كما و حققت الفنانة ديانا حداد، 3 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم عشق ضميان، بعد طرحها يوم 4 سبتمبر/أيلول الماضي عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب).

أغنية (عشق ضميان) للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.