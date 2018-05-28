ديانا حداد تكشف سر اعتناقها للإسلام وتتحدث عن نقطة التحول في حياتها (فيديو)

ديانا حداد

كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد كيفية اعتناقها الإسلام وقالت خلال استضافتها ضمن برنامج "مجموعة إنسان" الذي يقدمه الإعلامي علي العليان عبر شاشة MBC إن أكثر ما شجعها على ذلك كان زواجها من رجل مسلم.

وفي تفاصيل حول اعتناقها الدين الإسلامي، قائلة: ”اعتنقت الإسلام لأني ارتبطت بزوج مسلم وكنت مقتنعة وبعد وفاة أمي بأسبوعين استقبلنا رمضان وبدأت بالصيام والصلاة”.

كذلك قالت إنها نشأت في منزل متعدد الديانات، معلنة أن انتقالها للعيش في الإمارات والكويت دفعها إلى الاطلاع على العادات والتقاليد الخليجية، وأن الطابع المحافظ لتلك المجتمعات شجعها أيضاً على دخول الإسلام.

وتابعت حداد: ”مع احترامي لكل الأديان هذا إيماني وقناعتي أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وهذا الطريق الذي وجدته صحيح بحياتي يمكن لأني كنت معتنقة ديانة مختلفة”.

وعلى نحو آخر، أكدت حداد على خضوعها لعمليتَي تجميل في الأنف والأسنان، قائلة: ”خضعت لعملتين تجميل في مناخيري وسناني وعمليات التجميل لا تنقص من المرأة شيئا”.

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