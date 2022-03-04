ديانا كرزون تحتفل بذكرى زواجها الثانية

احتفلت النجمة الأردنية ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها، من خلال نشر صورة من حفل زفافها الذي أُقيم في الأردن عام 2020، بأجواء عائلية بسبب إجراءات وباء كورونا حينها.

وشاركت نجمة (سوبر ستار) متابعيها على تطبيق (إنستغرام) صورة من حفل زفافها تعبّر عن الحب الكبير بينها وبين زوجها الإعلامي معاذ العمري... وأرفقت الصورة برسالة مقتضبة كشفت من خلالها عن مشاعرها، حيث جاء فيها: (مثل اليوم لبّستني خاتم وعدك إلي وعد إنك تكون زوجي وسندي وأبو ولادي...بحبك ، 28/2/2020، 28/2/2022).

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رومانسية النجمة الأردنية، وحرص عدد كبير من زملائها المشاهير على تقديم التهنئة لها ولزوجها، متمنين لهما السعادة وحياة زوجية مليئة بالحب والاحترام، الى جانب طفلتهما سلمى.