ديانا كرزون و معاذ العمري يحتفلان بالذكرى الأولى لزواجهما

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بعيد زواجها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع (انستغرام)، مصحوبة بتعليق :(مثل اليوم من سنة صرنا لبعض ..سنة مرت سريعة سنه كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك اول ما خبرتك إني حامل ..احساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة ..دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب ..الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر..بحبك ابو سلمى ).

بدوره وجه معاذ لديانا رسالة عبر حسابه بموقع (انستغرام) بهذه المناسبة، قائلا :( كل مشروع بالدنيا ربح وخسارة واعتبار الزواج مشروع زي باقي المشاريع فهو أكيد معرض للربح والخسارة).

وتابع :(الزواج ما بشبه أي مشروع بحياتك هو حياة مبنية على الاحترام والحب هدفها تكوين أسرة جديدة بهدوء وسلام.. حياة تفاصيلها كثيرة من عند ستر وغطا على بعض لعند عالحلوة والمرة مع بعض. ونيال البيت اللي بطلع منه بيت)، واختتم كلامه: (كل سنة وأنتِ زوجتي وشريكة حياتي أم سلمى الأصيلة وربنا يجعل كل أيامنا هدوء وسلام ).

هذا و كان الزوجان قد رزقا بطفلتها الأولى في شهر يونيو/حزيران الماضي، و قد اطلقا عليها اسم سلمى.