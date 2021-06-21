ديانا كرزون ترزق بطفلها الأول...وزين كرزون تشارك فيديو من داخل غرفة الولادة!

رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري بعد أقل من سنة على زواجهما الرسمي.

الخبر السعيد أُعلن في البداية من خلال شقيقتها مشهورة السوشال ميديا زين كرزون والتي شاركت فيديوهات من داخل غرفة الولادة حيث تواجدت برفقة ديانا لحظات ما قبل الولادة وما بعدها، وأكدت أن الطفلة بصحة جيدة وكذلك الأم وتابعت أيضاً بالتحدث عن شعورها بأنها أصبحت خالة لأول مرة وعن شعروها عندما رأت الطفلة وهي تخرج من أحشاء والدتها.

زوج الفنانة بدوره شارك صُورة لهما وأرفقها بتعليق "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحاتاليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى..الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان"

أما هيا فقد شاركت صُورة لـ ديانا وارفقتها بتعليق "يا عمري وحبيبة قلبي دندونة ألف ألف مبروك يا روحي وتتربى بعزكم ويخليكم فوق راسها سالمين يا حبيبة قلبي أنا اليوم صرت خالة لأول مرة متل الشعورة لما صرت عمة لأول مرة يا روحي أنا"

زفاف ديانا كرزون

بالحديث عن زفاف ديانا كانت قد انتشرت أخبار وقتها أن معاذ العمري قد تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الذي اقتصر على أهل العروسين فقط.

للمزيد من قسم الترفيه:

نانسي عجرم تعيش نجاح يا طبطب بعد 15 عاماً...والجمهور "نجاح دائم مش لحظي"!

آمال ماهر تعلن سبب إعتزالها...والجمهور ينقلب ضدها!

فتاة النافذة إلى الواجهة مُجدداً...ممثل رفض دور خيري وآخر يدرس الموضوع!